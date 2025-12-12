Corbélia - Uma viatura da Polícia Penal do Paraná capotou na tarde desta sexta-feira (12), após aquaplanar na BR-369, no trecho urbano de Corbélia. O veículo seguia no sentido Ubiratã quando perdeu o controle e acabou parando com as quatro rodas para cima.

Equipes do SAMU foram acionadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos aos dois policiais que estavam na viatura. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas. O impacto provocou danos de grande monta no veículo.

A Defesa Civil de Corbélia atuou no isolamento da área e na sinalização da rodovia para evitar novos incidentes, já que o tráfego estava intenso no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e organizar o fluxo de veículos.