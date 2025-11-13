Cascavel - Na tarde desta quinta-feira (13) uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na Região Norte de Cascavel. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para prestarem atendimento.

Segundo informações, a viatura transitava em alta velocidade quando colidiu com um Toyota Corolla, na esquina das ruas Leonardo da Vinci e Padre Pedro Arrute. Os veículos tiveram danos consideráveis e a área precisou ser isolada.