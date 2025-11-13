Cascavel - Na tarde desta quinta-feira (13) uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na Região Norte de Cascavel. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para prestarem atendimento.
Segundo informações, a viatura transitava em alta velocidade quando colidiu com um Toyota Corolla, na esquina das ruas Leonardo da Vinci e Padre Pedro Arrute. Os veículos tiveram danos consideráveis e a área precisou ser isolada.
Uma mulher e três crianças que estavam no Corolla foram atendidas, bem como os policiais que ocupavam a viatura.
Apesar dos estragos nos veículos, felizmente ninguém sofreu ferimentos graves.