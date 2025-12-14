Viatura da PM capota após colidir contra Uno no Centro

Cascavel - Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (14), em Cascavel. A ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Cuiabá com a Rua Marechal Deodoro, na região central da cidade.

De acordo com as informações apuradas, a viatura colidiu com um Fiat Uno. Com a força do impacto, o veículo oficial capotou e parou sobre a calçada, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Após o acidente, equipes de apoio foram acionadas para realizar o atendimento da ocorrência e organizar o fluxo de veículos, já que o trânsito ficou parcialmente comprometido.