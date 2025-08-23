Via recebe pavimentação e grandes rotatórias são motivo de reclamação

Cascavel e Paraná - Cascavel – Quem estava acostumado a “trafegar livremente” pela Avenida Assunção, na região Oeste de Cascavel se deparou, nesta semana, com a finalização de grandes rotatórias colocadas no meio de trechos de cruzamentos que acabaram sendo motivo de reclamação dos motoristas que utilizam a avenida – em obras desde janeiro deste ano. A estrutura robusta de concreto chama a atenção e gera questionamentos de comerciantes e moradores para possíveis problemas de mobilidade pela via.
A reportagem do O Paraná conversou com alguns motoristas que são acostumados a passar pela via que reclamaram do tamanho das rotatórias já que elas acabam afunilando o trânsito para a pista da direita. Além disso, sem a sinalização necessária – normal para locais que ainda estão em obras – no período da noite e em dias chuvosos piora ainda mais a visibilidade e quem passa perto tem que reduzir a velocidade para conseguir parar.
Um engenheiro civil do Município que acompanhou a elaboração do projeto disse que assim que as rotatórias foram executadas, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) foi alertada de que o diâmetro deles estava dentro do padrão do projeto, mas que na prática, não ficaria funcional e teria que ser reduzido, mesmo assim, o projeto original foi mantido, gerando reclamações dos usuários da avenida.
De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Severino Folador, a pasta acompanha de perto a execução do projeto que foi elaborado pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) que informou que o raio de cinco metros de diâmetro que tem as rotatórias está correto, no entanto, admite que caso haja um entendimento que elas não são funcionais uma medida será tomada.
“Recebemos a reclamação de que ali não vai conseguir passar dois veículos e os nossos engenheiros dizem o contrário e que a empresa executou o que está no projeto, então vamos aguardar e confiar neles, mas se caso ficar ruim vamos pegar isso como exemplo para os próximos projetos e resolver”, disse Folador.
Para o prefeito de Cascavel, Renato Silva, a opinião da população precisa ser levada em consideração e a ideia é aguardar a conclusão dos trabalhos, para verificar de forma prática como as rotatórias funcionarão. O serviço faz parte de um pacote de melhorias que abrange todo o trecho entre a Praça da Bíblia e a Avenida Tancredo Neves, com cerca de 3,2 quilômetros de extensão e investimento de R$ 5,6 milhões.
Nova Pavimentação e Melhorias na Avenida Assunção
Asfalto novo
Nesta sexta-feira (22), a via começou a receber a nova pavimentação que deve ser concluída até a próxima semana. O secretário disse que, em tratativas com a empresa, a ideia é de liberar o quanto antes a trafegabilidade do asfalto novo. “É uma via muito importante, um acesso que nos traz da Avenida Brasil até a Avenida Tancredo Neves, acessando a rodoviária e que tem um volume muito grande de ônibus, além das empresas que aqui margeiam”, analisou. Ao todo, a área revitalizada chegará a 31 mil metros quadrados.
Detalhes da Obra e Fiscalização
Sobre a qualidade da obra, ele disse que a fiscalização apresentou bons resultados quanto à durabilidade. Terminando o asfaltamento vai ficar a parte do acabamento, com a finalização da calçada, iluminação, grama, arborização e a sinalização que deve se concluída em até 60 dias. Marcos Almeida, engenheiro da Sesop e fiscal da obra disse que a obra tem uma novidade nas bocas de lobo, que ao invés do concreto tradicional, recebem grades de ferro e oângulo do concreto para melhorar a captação da água da chuva, com dois pontos de captação. Sobre as rotatórias ele disse que eles mesmos fizeram testes, mas que com o fluxo de veículos do dia a dia é que poderá ser melhor analisado.