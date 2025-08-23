Via recebe pavimentação e grandes rotatórias são motivo de reclamação

Cascavel e Paraná - Cascavel – Quem estava acostumado a “trafegar livremente” pela Avenida Assunção, na região Oeste de Cascavel se deparou, nesta semana, com a finalização de grandes rotatórias colocadas no meio de trechos de cruzamentos que acabaram sendo motivo de reclamação dos motoristas que utilizam a avenida – em obras desde janeiro deste ano. A estrutura robusta de concreto chama a atenção e gera questionamentos de comerciantes e moradores para possíveis problemas de mobilidade pela via.

A reportagem do O Paraná conversou com alguns motoristas que são acostumados a passar pela via que reclamaram do tamanho das rotatórias já que elas acabam afunilando o trânsito para a pista da direita. Além disso, sem a sinalização necessária – normal para locais que ainda estão em obras – no período da noite e em dias chuvosos piora ainda mais a visibilidade e quem passa perto tem que reduzir a velocidade para conseguir parar.

Um engenheiro civil do Município que acompanhou a elaboração do projeto disse que assim que as rotatórias foram executadas, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) foi alertada de que o diâmetro deles estava dentro do padrão do projeto, mas que na prática, não ficaria funcional e teria que ser reduzido, mesmo assim, o projeto original foi mantido, gerando reclamações dos usuários da avenida.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Severino Folador, a pasta acompanha de perto a execução do projeto que foi elaborado pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) que informou que o raio de cinco metros de diâmetro que tem as rotatórias está correto, no entanto, admite que caso haja um entendimento que elas não são funcionais uma medida será tomada.

“Recebemos a reclamação de que ali não vai conseguir passar dois veículos e os nossos engenheiros dizem o contrário e que a empresa executou o que está no projeto, então vamos aguardar e confiar neles, mas se caso ficar ruim vamos pegar isso como exemplo para os próximos projetos e resolver”, disse Folador.