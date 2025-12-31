Verificar as condições dos pneus antes de pegar estrada contribui para o melhor desempenho do veículo, e é essencial para uma condução segura. Pneus bem conservados proporcionam melhor aderência, estabilidade e durabilidade, além de contribuírem para a redução do consumo de combustível.

Com a chegada do período de festividades de final de ano e das férias escolares, é comum o aumento das viagens de carro e, consequentemente, cresce a necessidade de atenção à manutenção preventiva dos veículos. Entre os itens de segurança que merecem atenção especial, estão os pneus, sobretudo no verão, quando as altas temperaturas podem acelerar o desgaste e reduzir o desempenho.

• Condições do estepe, essencial para emergências.

O indicador de desgaste dos pneus (TWI – sigla em inglês para Tread Wear Indicator, que significa Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem) é outro ponto importante: quando o nível do sulco alcança o TWI, o pneu já atingiu o limite legal de uso e deve ser substituído imediatamente, sob risco de perda de capacidade de frenagem e tração, e possibilidade de multa prevista por lei.

O Gerente de Produto de Pneus Passeio da Goodyear do Brasil, Rodrigo Falcão orienta que os pneus devem ser calibrados preferencialmente uma vez por semana ou, no máximo, a cada 15 dias. Antes de viagens longas, essa checagem é indispensável, com ajustes na pressão de acordo com a carga transportada.

Durante o verão, o calor pode alterar a pressão interna dos pneus e contribuir com o aumento do desgaste da borracha. Por isso, é importante calibrar sempre com os pneus frios, respeitando as recomendações do fabricante e adequando a pressão ao peso do veículo. Além disso, manter uma condução suave contribuem para preservar o desempenho e a segurança de todos.

“Os pneus são o único ponto de contato do carro com o asfalto, por isso, eles precisam estar em boas condições para garantir uma viagem segura, principalmente no verão, quando as altas temperaturas intensificam o desgaste da borracha. Uma boa manutenção nos pneus antes de pegar a estrada pode prevenir transtornos durante as férias. É importante lembrar de também revisar o óleo, o sistema de freios, e demais itens do veículo”, orienta Rodrigo Falcão, Gerente de Produto de Pneus Passeio da Goodyear do Brasil.

A recomendação é realizar inspeções completas em lojas especializadas a cada 10.000 km, ou pelo menos duas vezes por ano e sempre antes de qualquer viagem longa. Em meio à correria de fim de ano, reservar alguns minutos para verificar os pneus pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e um imprevisto indesejado. A segurança começa antes mesmo de girar a chave.