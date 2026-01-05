Paraná - A contagem regressiva para os 39 shows do Verão Maior Paraná está chegando ao fim. As primeiras nove apresentações acontecem nesta sexta-feira (9), nos palcos de Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral. A abertura será em grande estilo com o DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial e eleito o terceiro melhor do planeta, que sobe ao palco de Matinhos às 22h. O artista promete empolgar o público com sucessos como “Hear Me Now”, que acumula quase 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Pontal do Paraná

No mesmo dia, Pontal do Paraná recebe muito sertanejo e animação. O Country Beat abre a programação às 20h, levando ao público sua mistura de funk com sertanejo, seguido por Luan Pereira, que sobe ao palco às 22h. O cantor traz no repertório sucessos como “Orçamento”, uma das 50 músicas mais tocadas do Brasil atualmente.

O primeiro fim de semana segue com atrações de peso. No sábado (10), Matinhos recebe Zé Neto & Cristiano, uma das duplas sertanejas mais consagradas do país, com hits como “Largado às Traças” e “Barulho do Foguete”, além de Jiraya Uai, destaque do eletrofunk. Já no domingo (11), sobem ao palco Belo e Jeito Moleque, nomes consagrados do pagode nacional.

Em Pontal do Paraná, as bandas Atitude 67 e Kamisa 10 se apresentam no palco do Centro de Eventos Marissol. Atitude 67 embala o público com sucessos como “Cerveja de Garrafa”, enquanto o Kamisa 10 promete muita dança e animação nas areias.

As estruturas dos palcos estão maiores nesta temporada. Em Matinhos, o palco terá 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade, superando as dimensões do ano anterior. Já em Pontal, a arena contará com torres de delay e sistemas modernos de som, iluminação e painéis de LED.

A segurança será reforçada com a atuação integrada das forças estaduais. Mais de 2.500 profissionais estarão mobilizados no Litoral. Na temporada passada, os shows reuniram cerca de 1,8 milhão de pessoas, e a expectativa do Governo do Paraná é superar esse número. A programação completa e os horários podem ser conferidos AQUI.

ARTISTAS PARANAENSES

Além dos palcos principais, a temporada contará com 52 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset, instalados em praias do Litoral e também em Porto Rico e Porto São José, no Noroeste do Estado. No Litoral, as apresentações começam nesta terça-feira (6), sempre a partir das 18h. Mais informações estão disponíveis neste link.

Confira os horários:

Palco Matinhos

9 de janeiro – Alok – 22 horas

10 de janeiro – Jiraya Uai – 20 horas