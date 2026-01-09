Paraná - Quem pretende aproveitar o desconto do IPVA 2026 no Paraná deve ficar atento ao calendário. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual informam que o vencimento começa nesta sexta-feira (9) para veículos com final de placa 1 e 2.
Essa data marca o prazo final tanto para o pagamento em cota única, com desconto de 6%, quanto para a adesão ao parcelamento em até cinco vezes sem juros. Para garantir o benefício, é essencial acompanhar o cronograma conforme o final da placa.
O principal destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor do imposto. Em média, os motoristas paranaenses pagarão 45,7% a menos, com a alíquota fixada em 1,9%. Com isso, o Paraná passa a integrar o grupo de estados com um dos IPVAs mais baixos do país.
Atraso
O atraso no pagamento gera multa de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados pela taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.
Como pagar
As guias do IPVA não são mais enviadas pelos correios. O pagamento deve ser feito por meio do Portal do IPVA ou do Portal de Pagamento de Tributos. Também é possível acessar as guias pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.
Assim como em 2025, o IPVA 2026 pode ser pago via pix, utilizando o QR Code da guia. A opção está disponível em mais de 800 instituições financeiras, incluindo seus canais digitais.
Isenções
Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas, mantendo a política adotada em 2025. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a GNV são tributados à alíquota de 1%.
Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro, cuja lista está disponível no site da Compagas.
Sites falsos
A Secretaria da Fazenda alerta para golpes envolvendo cobranças falsas do IPVA. A orientação é gerar as guias apenas em sites oficiais, com final “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.
FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%
1 e 2 – 09/01/2026
3 e 4 – 12/01/2026
5 e 6 – 13/01/2026
7 e 8 – 14/01/2026
9 e 0 – 15/01/2026
FINAL DE PLACA – cinco parcelas
1 e 2 – 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05
3 e 4 – 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05
5 e 6 – 13/01, 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05
7 e 8 – 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05
9 e 0 – 15/01, 13/02, 13/03, 15/04, 15/05
Fonte: AEN