Paraná - Quem pretende aproveitar o desconto do IPVA 2026 no Paraná deve ficar atento ao calendário. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual informam que o vencimento começa nesta sexta-feira (9) para veículos com final de placa 1 e 2.

Essa data marca o prazo final tanto para o pagamento em cota única, com desconto de 6%, quanto para a adesão ao parcelamento em até cinco vezes sem juros. Para garantir o benefício, é essencial acompanhar o cronograma conforme o final da placa.

O principal destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor do imposto. Em média, os motoristas paranaenses pagarão 45,7% a menos, com a alíquota fixada em 1,9%. Com isso, o Paraná passa a integrar o grupo de estados com um dos IPVAs mais baixos do país.



O atraso no pagamento gera multa de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados pela taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.

Como pagar



As guias do IPVA não são mais enviadas pelos correios. O pagamento deve ser feito por meio do Portal do IPVA ou do Portal de Pagamento de Tributos. Também é possível acessar as guias pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.

Assim como em 2025, o IPVA 2026 pode ser pago via pix, utilizando o QR Code da guia. A opção está disponível em mais de 800 instituições financeiras, incluindo seus canais digitais.

Isenções



Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas, mantendo a política adotada em 2025. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel e os movidos a GNV são tributados à alíquota de 1%.

Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro, cuja lista está disponível no site da Compagas.

Sites falsos



A Secretaria da Fazenda alerta para golpes envolvendo cobranças falsas do IPVA. A orientação é gerar as guias apenas em sites oficiais, com final “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

1 e 2 – 09/01/2026