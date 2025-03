Vem mais chuva? Calor fica? Confira a previsão para os próximos dias

Cascavel - Depois de alguns dias de chuvas típicas de verão, aquelas que são passageiras nos fins de tarde em Cascavel, hoje a precipitação foi mais significativa.

A imagem do fotógrafo Celso Dias mostra que a Capital do Oeste foi coberta por uma nuvem escura. Desde o início da tarde começou a chover em diversas regiões do município.

De acordo com dados do Simepar, pancadas localizadas de chuva e temporais isolados são aguardados em todas as regiões paranaenses.