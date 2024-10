VEJA O VÍDEO: Dois homens são feridos a faca no Centro de Cascavel

INVESTIGAÇÃO

Envolvido em acidente com morte, prefeito de Boa Vista da Aparecida diz que CNH não estava suspensa

O prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos, usou as redes sociais para se manifestar sobre o acidente com morte, no qual ele se envolveu no fim de semana. O fato aconteceu rodovia PR-484, na noite de sábado (26). A colisão, ocorrida entre Três Barras do Paraná e Quedas do Iguaçu, resultou […]