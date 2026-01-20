Cascavel - Na tarde desta terça-feira (20), um motorista precisou ser resgatado após um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Paraná com a Rua Beira Rio, no bairro Jardim Aclimação, em Cascavel. O veículo, um Volkswagen Gol, saiu da pista e acabou caindo em um barranco, parando dentro de um córrego localizado na área do Ecopark Oeste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o carro no leito do córrego, que não apresenta grande profundidade. As equipes realizaram a retirada do motorista de dentro do veículo e iniciaram o atendimento ainda no local, com os primeiros cuidados sendo prestados no interior da ambulância.

Durante a avaliação, os socorristas identificaram que o homem estava consciente, porém apresentava agitação e sinais de possível alteração neurológica. Diante do quadro, foi solicitado o apoio de uma equipe médica do SAMU para uma análise mais detalhada, medida comum em situações que exigem maior cautela clínica.