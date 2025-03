Vaticano atualiza saúde do papa Francisco: “Situação complexa”

Roma - Com o papa internado há mais de três semanas, a sala de imprensa do Vaticano divulgou novo boletim para atualizar o quadro de saúde de Francisco, nesta sexta-feira (7). De acordo com o comunicado, o pontífice está em uma “situação complexa”.

O papa permanece internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, com quadro de pneumonia bilateral.

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou informações sobre o estado de saúde do Pontífice, que “continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória, e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais”.

De acordo com o Vaticano, as terapias foram mantidas durante a manhã, e o papa rezou por cerca de 20 minutos na capela do décimo andar. Os médicos consideram a situação estável, mas em um contexto complexo.Play Video

O pontífice manteve suas atividades e trabalhou durante todo o dia. O Vaticano informou também que não será publicado boletim médico, “em consideração à estabilidade do quadro clínico”. As atualizações médicas serão divulgadas neste sábado (8/3).