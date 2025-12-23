Vai viajar? Saúde alerta sobre cuidados para evitar a dengue em casa e no local de destino

Paraná - A proximidade da temporada de verão é um alerta para a necessidade de intensificar as medidas de combate à dengue. Com as viagens comuns nessa época do ano, é preciso redobrar os cuidados em casa, com vistorias em quintais e recipientes que possam acumular água, especialmente no período em que o imóvel estará vazio, e também nos ambientes que estavam fechados, no local de destino. As altas temperaturas também são mais propícias para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.
A Secretaria de Estado do Paraná (Sesa-PR) alerta que o Estado e todo o país entram no período mais delicado e é preciso ter ainda mais precaução, apesar da queda do número de casos no Estado. De janeiro a dezembro deste ano foram registrados 617.567 casos da doença, frente a 91.037 no mesmo período de 2024 – redução de 85%, acima da média nacional (74%).
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, independente disso, é um momento delicado. “Conseguimos vencer o crescimento de casos registrados e óbitos por dengue, mas não há trégua nessa guerra. Um descuido em casa pode ser o fator definitivo para o mosquito. A doença é grave e pode matar”, alerta.
Para quem viaja e passa dias fora de casa é muito importante fazer o checklist em todos os ambientes internos e externo para evitar que a água parada, por menor que seja o recipiente, se transforme em um ambiente propício para o mosquito, assim como eliminar possíveis locais de acúmulo de água, caso chova.
Além da dengue, o Aedes aegypti também é transmite a Zika e e a Chikungunya.
Confira algumas medidas necessárias:
– Tampe caixas d’água, ralos e pias.
– Higienize bebedouros de animais de estimação e deixe os recipientes de boca para baixo.
– Descarte pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana; se precisar mantê-los, deixe em locais cobertos e protegidos da chuva.
– Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira.
– Limpe calhas e a laje da casa e coloque areia nos cacos de vidro do muro que possam acumular água.
– Coloque areia nos vasos de plantas.
– Descarte todo e qualquer lixo de forma correta, com lixeiras fechadas e fora do ambiente.
– Verifique os quintais e varandas para não deixar nada que possa acumular água. Uma tampinha de garrafa pode ser suficiente para o desenvolvimento de mosquito.
USE REPELENTE
Além dos cuidados com a residência em que a família vai ficar, o repelente é um grande aliado, seja na praia, no campo, nos balneários ou mesmo na cidade. O uso do produto evita o incômodo, a dor das picadas e mantém o mosquito da dengue distante.
Mas nem todos os repelentes são eficazes contra o mosquito da dengue. O setor de vigilância da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) informa que é preciso ficar de olho no rótulo. O produto dever ter entre 20% e 25% de Icaradina, uma substância encontrada em pimenteiras, e a mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ela é segura para uso de crianças acima de 2 anos e adultos. O repelente também deve oferecer proteção de até 10 horas.
Outra substância segura que também repele o Aedes aegypti é o DEET. Para ser eficaz, ela precisa ter uma concentração de 10%. A terceira é a IR3535 ou EBAAP. É preciso sempre checar a composição.
Utilize o repelente de forma correta para garantir proteção:
– Aplicação homogênea: o produto deve ser passado em todas as partes da pele que ficarem expostas. Ele só fica ativo na área aplicada. Passar no braço não significa que a mão está protegida.
– Reaplique de acordo com as orientações: se entrar na água ou suar excessivamente, não esqueça de reaplicar. Sempre olhe no rótulo o tempo de duração e também o número máximo de vezes no dia que ele pode ser aplicado.
– Não use perfume: os perfumes podem atrair insetos e o repelente não será eficaz.
