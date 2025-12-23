Vai viajar? Saúde alerta sobre cuidados para evitar a dengue em casa e no local de destino

Paraná - A proximidade da temporada de verão é um alerta para a necessidade de intensificar as medidas de combate à dengue. Com as viagens comuns nessa época do ano, é preciso redobrar os cuidados em casa, com vistorias em quintais e recipientes que possam acumular água, especialmente no período em que o imóvel estará vazio, e também nos ambientes que estavam fechados, no local de destino. As altas temperaturas também são mais propícias para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

A Secretaria de Estado do Paraná (Sesa-PR) alerta que o Estado e todo o país entram no período mais delicado e é preciso ter ainda mais precaução, apesar da queda do número de casos no Estado. De janeiro a dezembro deste ano foram registrados 617.567 casos da doença, frente a 91.037 no mesmo período de 2024 – redução de 85%, acima da média nacional (74%).

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, independente disso, é um momento delicado. “Conseguimos vencer o crescimento de casos registrados e óbitos por dengue, mas não há trégua nessa guerra. Um descuido em casa pode ser o fator definitivo para o mosquito. A doença é grave e pode matar”, alerta.

Para quem viaja e passa dias fora de casa é muito importante fazer o checklist em todos os ambientes internos e externo para evitar que a água parada, por menor que seja o recipiente, se transforme em um ambiente propício para o mosquito, assim como eliminar possíveis locais de acúmulo de água, caso chova.

Além da dengue, o Aedes aegypti também é transmite a Zika e e a Chikungunya.

Confira algumas medidas necessárias:

– Tampe caixas d’água, ralos e pias.

– Higienize bebedouros de animais de estimação e deixe os recipientes de boca para baixo.

– Descarte pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana; se precisar mantê-los, deixe em locais cobertos e protegidos da chuva.

– Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira.

– Limpe calhas e a laje da casa e coloque areia nos cacos de vidro do muro que possam acumular água.