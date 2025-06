Vai casar em 2025? Prefeitura abre inscrições para casamento coletivo

Cascavel e Paraná - Está querendo oficializar a união, mas a grana está curta? A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, dá uma forcinha para os casais que querem trocar as alianças: estão abertas as inscrições para o tradicional casamento coletivo, do programa Justiça no Bairro.



A ação conta com parceria do Tribunal de Justiça e do Sesc. As inscrições deverão ser realizadas gratuitamente em um dos nove Cras do Município.

Os casais que desejam formalizar a união podem comparecer nas unidades de CRAS mais próximas de sua residência. Somente no ano passado, mais de 160 casais formalizaram a união no casamento coletivo. Para 2025, a cerimônia está prevista para acontecer no dia 9 de agosto. O local será confirmado após encerrada as inscrições.

O critério de renda para inscrição no casamento coletivo é de 1 salário mínimo e meio por pessoa ou até 03 salários mínimos por casal. Os casais que se encaixam neste perfil devem comparecer no CRAS com os seguintes documentos:



– Certidão de Registro Civil.

– RG e CPF (podendo ser CNH ou Carteira de Trabalho).

– Comprovante de Residência.

– Holerite ou comprovante de renda.

– Noivos divorciados devem apresentar formal de partilha de bens do processo de divórcio ou certidão negativa de bens que deve ser retirado no Fórum.