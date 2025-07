Vacinação gratuita contra raiva para cães e gatos será realizada nesta quinta (24) em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove nesta quinta-feira (24) uma ação especial de vacinação gratuita contra a raiva para cães e gatos. A iniciativa faz parte das políticas de Bem-Estar Animal e conta com o apoio do programa estadual Castrapet.

Serão disponibilizadas 50 doses da vacina antirrábica, com aplicação por ordem de chegada, das 9h às 15h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Cascavel Velho, localizado na Avenida Comil, 1085 — onde atualmente funciona o Castramóvel. A imunização será feita por profissionais do Setor de Bem-Estar Animal, em parceria com veterinários da Vigilância em Saúde Ambiental.

A vacinação é uma medida essencial de saúde pública, pois além de proteger os animais, evita a transmissão da raiva para seres humanos.

Quem pode vacinar?

A ação é voltada para tutores em situação de vulnerabilidade social, que devem apresentar: