Cascavel e Paraná - A Uopeccan iniciou o projeto “Expansão da Capacidade Assistencial em Radioterapia na Unidade Cascavel”, aprovado pelo PRONON (Programa Nacional de Apoio à Oncologia), com objetivo de captar R$ 10,3 milhões até novembro de 2025. O recurso será utilizado na compra de um novo acelerador linear, equipamento essencial no tratamento do câncer. Hoje, a instituição realiza cerca de 2.000 sessões de radioterapia mensais.

Com o novo aparelho, a capacidade de atendimento será ampliada em até 40%, passando para 2.800 sessões mensais. Além disso, o tempo médio de tratamento será reduzido de 28 para 5 dias, o que aumentará a eficiência no atendimento aos pacientes de 280 municípios referenciados, abrangendo cerca de 2,78 milhões de habitantes.

Avanços tecnológicos no tratamento

O físico médico da Uopeccan, Gustavo Simonetti, destaca que o novo acelerador linear representa um avanço significativo na região. “O equipamento permite a introdução de técnicas como radiocirurgia, indicada para cânceres de pulmão, próstata e fígado. Ele também reduz a dose de radiação no coração durante o tratamento de câncer de mama esquerdo, prevenindo problemas cardíacos”, explicou.