Cascavel e Paraná - A Uopeccan iniciou o projeto “Expansão da Capacidade Assistencial em Radioterapia na Unidade Cascavel”, aprovado pelo PRONON (Programa Nacional de Apoio à Oncologia), com objetivo de captar R$ 10,3 milhões até novembro de 2025. O recurso será utilizado na compra de um novo acelerador linear, equipamento essencial no tratamento do câncer. Hoje, a instituição realiza cerca de 2.000 sessões de radioterapia mensais.
Com o novo aparelho, a capacidade de atendimento será ampliada em até 40%, passando para 2.800 sessões mensais. Além disso, o tempo médio de tratamento será reduzido de 28 para 5 dias, o que aumentará a eficiência no atendimento aos pacientes de 280 municípios referenciados, abrangendo cerca de 2,78 milhões de habitantes.
Avanços tecnológicos no tratamento
O físico médico da Uopeccan, Gustavo Simonetti, destaca que o novo acelerador linear representa um avanço significativo na região. “O equipamento permite a introdução de técnicas como radiocirurgia, indicada para cânceres de pulmão, próstata e fígado. Ele também reduz a dose de radiação no coração durante o tratamento de câncer de mama esquerdo, prevenindo problemas cardíacos”, explicou.
Outro recurso inovador é a visualização em IGRT 3D, que aumenta a precisão ao posicionar o paciente antes da radiação, garantindo maior segurança e menos exposição à radiação, especialmente para pacientes pediátricos e adolescentes. O equipamento também monitora a respiração, ajustando a radioterapia para diminuir a área irradiada, especialmente em tratamentos de câncer de pulmão.
Como contribuir com o projeto
A Uopeccan conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas para captar recursos por meio da destinação do Imposto de Renda. É possível direcionar até 1% do valor devido para o projeto até novembro de 2025. Para mais informações, o setor de Captação e Projetos está disponível pelos telefones (45) 99106-2693 e (45) 99155-0888, além do site www.uopeccan.org.br.
Compromisso com a saúde e bem-estar
Com 98% dos atendimentos pelo SUS, a Uopeccan segue comprometida em oferecer tratamentos modernos e acessíveis a quem mais precisa. A diretora de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, destaca a importância da solidariedade: “Nosso foco é oferecer tratamento humanizado, com qualidade e segurança, valorizando a vida e o bem-estar dos pacientes e seus familiares.”
Fonte: Assessoria