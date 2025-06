Uno tomba após colidir em caminhonete estacionada na Rua Pio XII

Cascavel - Um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (25) no Bairro Neva, em Cascavel. A colisão aconteceu na Rua Pio XII, quase na esquina com a Rua Cuiabá, envolvendo um Fiat Uno e uma Fiat Toro.

De acordo com as informações apuradas, o Uno descia a via quando colidiu com a Toro, que estava estacionada ao lado do meio-fio. Com o impacto entre as rodas dos veículos, o Uno foi projetado para o alto e acabou tombando, parando com a porta da motorista voltada para o chão.

A motorista, uma jovem de 20 anos, ficou presa dentro do veículo, sendo necessário apoio dos socorristas do Siate para conseguir sair. Ela conseguiu se soltar do cinto de segurança e deixou o automóvel pelo porta-malas. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas lesões leves, caminhou até a ambulância e recusou encaminhamento ao hospital.