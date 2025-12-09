Universitários participam de programa com foco em saneamento

A Iguaçu Saneamento recebeu, em novembro, a primeira turma de universitários para participar do programa “Você no Saneamento”, iniciativa realizada em todas as concessionárias do Grupo Iguá. Com foco em educação ambiental e aproximação com a comunidade acadêmica, o programa promove visitas guiadas às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), reforçando a importância do saneamento para o desenvolvimento das cidades.

A atividade reuniu 11 acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Química da UTFPR – campus Francisco Beltrão, que conheceram de perto o funcionamento da ETE Santa Rosa. Durante a visita, a equipe da Iguaçu apresentou cada etapa do processo de tratamento, destacando o impacto direto do saneamento na saúde pública, na preservação dos recursos naturais e na qualidade de vida da população.

O tour técnico foi conduzido pela equipe de SST, representada pela técnica Lucimara Togni, e contou com orientações do coordenador de Tratamento, Luís Augusto Ruzene, além da equipe técnica formada por Fabrício Kawasaki (gerente de Operações e Engenharia) e pela supervisora de Qualidade e Meio Ambiente, Thainara Fernandes Quadros. Os estudantes ainda acompanharam análises laboratoriais de rotina, apresentadas pelo operador Carlos Arzão, que demonstraram como é monitorada a eficiência da ETE.

De acordo com Thainara Quadros, a experiência reforça o papel do programa como ferramenta de formação e conscientização.