Cascavel e Paraná - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) realizou, na quarta-feira (28), a posse de 124 novos servidores, além da entrega de importantes obras de infraestrutura que fortalecem a gestão administrativa e ampliam as condições de trabalho da comunidade universitária, a inauguração da Galeria dos Reitores e o lançamento do livro Memória Institucional.
Os novos empossados se somam aos 113 servidores, que já tomaram posse nos últimos meses, aprovados no 13º Concurso Público. Desde quinta-feira (28), a Unioeste conta com 35 novos servidores de nível profissional e 89 de nível de execução.
Segundo a Pró-Reitora de Recursos Humanos da Unioeste, Joseane Nobre, a posse dos novos servidores representa a força de um sistema público que funciona quando há comprometimento e parceria. “Tivemos agilidade nos decretos, diálogo respeitoso com os órgãos do Estado e o envolvimento direto da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), o que demonstra que quando trabalhamos juntos, entregamos resultados concretos. É uma alegria receber esses 124 novos agentes, pessoas que foram esperadas e serão muito bem acolhidas. Como servidora há quase 25 anos, sei o quanto é especial fazer parte da Unioeste. O melhor da nossa universidade são as pessoas”, afirma.
A programação contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), Aldo Nelson Bona.
Para o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, esse momento da universidade coloca em destaque a valorização do profissional que serve a comunidade.
“Com certeza vivemos um momento muito importante para a nossa Universidade, além de todos os investimentos que são fundamentais, mas esse é o principal, os servidores, junto com essa nomeação, estamos fechando nos últimos anos, mais de 250 servidores da nossa universidade. Isso faz com que a universidade esteja cada vez mais atuante para a sociedade.”
Obras
Entre as entregas está a primeira etapa da reforma da Reitoria, que contemplou uma área de 1.788,16 m². Também foram concluídas as adequações no subsolo do Prédio de Desenvolvimento Educacional (PDE), com 1.086,21 m², destinadas a abrigar os setores da Assessoria de Planejamento Físico, Editora, Cogeps, Vestibular e Gráfica,99.
As intervenções foram executadas ao longo de um ano e representam a primeira grande modernização do edifício da Reitoria após mais de 30 anos desde sua construção. A reforma contemplou a modernização do Protocolo Geral, da Secretaria Geral, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, da Assessoria de Convênios e da Diretoria de Diplomas, além da reestruturação completa dos banheiros da edificação.
As obras fazem parte de um projeto de modernização e ampliação do espaço e para proporcionar melhor qualidade de trabalho dos servidores e atendimento da comunidade universitária e externa.
No subsolo do PDE, as adequações envolveram a otimização do layout e o melhor aproveitamento das áreas. Segundo o diretor de Planejamento Físico da Unioeste, Paulo Henrique Gris, as melhorias tiveram como objetivo modernizar e racionalizar os ambientes, com a adoção de materiais mais atuais e de melhor qualidade, elevando o padrão de funcionalidade e conforto.
Melhorias
A nova configuração do prédio da Reitoria, com um projeto arquitetônico moderno impacta diretamente a vida de quem trabalha diariamente nos setores beneficiados com as novas instalações e faz muitos voltarem trinta anos atrás, quando o local foi inaugurado.