Cascavel e Paraná - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) realizou, na quarta-feira (28), a posse de 124 novos servidores, além da entrega de importantes obras de infraestrutura que fortalecem a gestão administrativa e ampliam as condições de trabalho da comunidade universitária, a inauguração da Galeria dos Reitores e o lançamento do livro Memória Institucional.

Os novos empossados se somam aos 113 servidores, que já tomaram posse nos últimos meses, aprovados no 13º Concurso Público. Desde quinta-feira (28), a Unioeste conta com 35 novos servidores de nível profissional e 89 de nível de execução.

Segundo a Pró-Reitora de Recursos Humanos da Unioeste, Joseane Nobre, a posse dos novos servidores representa a força de um sistema público que funciona quando há comprometimento e parceria. “Tivemos agilidade nos decretos, diálogo respeitoso com os órgãos do Estado e o envolvimento direto da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), o que demonstra que quando trabalhamos juntos, entregamos resultados concretos. É uma alegria receber esses 124 novos agentes, pessoas que foram esperadas e serão muito bem acolhidas. Como servidora há quase 25 anos, sei o quanto é especial fazer parte da Unioeste. O melhor da nossa universidade são as pessoas”, afirma.

A programação contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), Aldo Nelson Bona.

Para o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, esse momento da universidade coloca em destaque a valorização do profissional que serve a comunidade.

“Com certeza vivemos um momento muito importante para a nossa Universidade, além de todos os investimentos que são fundamentais, mas esse é o principal, os servidores, junto com essa nomeação, estamos fechando nos últimos anos, mais de 250 servidores da nossa universidade. Isso faz com que a universidade esteja cada vez mais atuante para a sociedade.”