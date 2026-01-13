Unioeste lamenta morte do professor Pedro Pablo Durand Lazo

Cascavel - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) emitiu, nesta terça-feira (13), uma nota de pesar pelo falecimento do professor Pedro Pablo Durand Lazo, docente do curso de Matemática do campus de Cascavel. O professor morreu na segunda-feira (12), aos ___ anos.
De acordo com a universidade, Pedro Pablo estava internado no Hospital Bom Jesus, em Toledo, em razão de complicações causadas por um cálculo renal, associadas a um quadro de pneumonia, mas infelizmente não resistiu.
O professor ingressou na Unioeste em 22 de maio de 1998, dedicando quase três décadas à docência, à formação acadêmica e à produção científica. Ao longo de sua trajetória, construiu um legado marcado pelo compromisso com o ensino, pelo conhecimento e pela humanidade, sendo referência para colegas, alunos e para a comunidade universitária.
O velório será realizado nesta quarta-feira (14), a partir das 8h, na Capela Mortuária do Cemitério Central. No período da tarde, o corpo será transladado para Lima, no Peru, país de origem do professor, onde ocorrerá o sepultamento.
Em nota oficial, a Unioeste se solidarizou com familiares, amigos, colegas e alunos, expressando as mais sinceras condolências neste momento de dor.