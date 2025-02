Unioeste lamenta morte do jovem acadêmico Cauê Wissmann

Paraná - Com profundo pesar a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do curso de Educação Física, Bacharelado e Licenciatura, campus de Marechal Cândido Rondon, comunica o falecimento de Cauê Wissmann, aluno dedicado e atleta de judô, ocorrido no dia neste domingo (9), de forma dramática.

Cauê atualmente estava encerrando seu curso de licenciatura e atuava como bolsista do projeto de extensão Futuro do Judô, coordenado pelo Prof. Lucinar Flores, onde deixava sua marca não apenas por suas habilidades esportivas, mas também por seu compromisso com o desenvolvimento dos jovens e a disseminação dos valores do esporte.

Sua ausência será profundamente sentida por todos os colegas do curso, professores, amigos e integrantes/párticipantes do projeto. Sua trajetória de dedicação e companheirismo será sempre lembrada com carinho e respeito.