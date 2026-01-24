A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio da Assessoria Técnica de Assistência Estudantil (ATAE), divulga a abertura das inscrições para o Programa de Auxílio Moradia, para estudantes de primeira graduação e pós-graduação stricto sensu, na modalidade presencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Pela primeira vez, o edital segue em modalidade de fluxo contínuo, ou seja, terá mais de uma data de seleção durante todo o ano letivo. Os candidatos podem se inscrever pelo link http://www.unioeste.br/sistemas. O estudante contemplado com o Auxílio Moradia receberá mensalmente o valor de R$ 300,00, por um período de até seis meses, podendo ser reajustado observada disponibilidade orçamentária e financeira da Universidade.