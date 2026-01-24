A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio da Assessoria Técnica de Assistência Estudantil (ATAE), divulga a abertura das inscrições para o Programa de Auxílio Moradia, para estudantes de primeira graduação e pós-graduação stricto sensu, na modalidade presencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Pela primeira vez, o edital segue em modalidade de fluxo contínuo, ou seja, terá mais de uma data de seleção durante todo o ano letivo. Os candidatos podem se inscrever pelo link http://www.unioeste.br/sistemas. O estudante contemplado com o Auxílio Moradia receberá mensalmente o valor de R$ 300,00, por um período de até seis meses, podendo ser reajustado observada disponibilidade orçamentária e financeira da Universidade.
O Auxílio Moradia pode ser acumulado com outras bolsas de ensino, pesquisa, extensão, atividade laboral, monitoria e docência, desde que não haja impedimento pelo órgão de fomento; O candidato deve possuir renda familiar per capita não superior a 1,5 salários-mínimos; apresentar NIS – Número de Identificação Social, atualizado.
Programa
O Programa de Auxílio Moradia – PAM, é destinado a estudantes que necessitem de complementação financeira para custear suas despesas com aluguel e/ou outras despesas decorrentes da moradia, em razão do ingresso na Unioeste, e que sejam provenientes de outros municípios ou zonas rurais distantes, para que possam residir nas proximidades do campus ao qual tem matrícula ativa.