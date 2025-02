Unioeste apresenta projetos na carreta da inovação em Cascavel

Cascavel - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está presente na carreta da inovação, em parceria com a Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital. A universidade também colabora com a Secretaria da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.

O veículo interativo, que roda o estado com ações de inovação e tecnologia, está instalado em frente à Prefeitura de Cascavel. Ele oferece aos visitantes oficinas, workshops, treinamentos, além de entretenimento para a população.

A Unioeste participa com projetos imersivos. “nós estamos com o giroscópio humano que é o princípio da física para trabalharmos um pouquinho a ideia da antigravidade e o planetário, que trabalha também com a questão do espaço e ainda mostra um pouco como seria o nosso universo de forma geral”, afirma o coordenador do projeto Ciência em Movimento, Valdecir Soligo.

Entre as atividades propostas também estão jogos utilizados para auxiliar de forma interativa estudantes. Eles são apresentados pelos cursos de história e geografia. Há também a exposição de materiais produzidos em impressora 3D, utilizados no aprendizado de pessoas com deficiência visual.