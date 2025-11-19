São mais de 100 vagas em 31 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de cadastro reserva - Foto: Secom
São mais de 100 vagas em 31 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de cadastro reserva - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - Candidatos ao concurso público nº 277/2025 da Prefeitura de Cascavel, o prazo para inscrição termina na próxima terça-feira (25). São mais de 100 vagas em 31 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de cadastro reserva. Os aprovados atuarão no serviço público do município.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas são: R$ 60 (nível fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior). O prazo final para inscrição é até o dia 25 de novembro.

A data e o local da prova objetiva ainda serão divulgados.

Vagas e salários por nível de escolaridade:

Nível Fundamental:

  • Carpinteiro | CR – R$ 1.902,87
  • Marceneiro | 1 vaga – R$ 2.097,92
  • Operador de Máquinas Leves | CR – R$ 2.428,61
  • Operador de Máquinas Pesadas | CR – R$ 3.254,56
  • Pedreiro | CR – R$ 2.677,53

Notícias Relacionadas

Nível Médio/Técnico:

  • Agente Administrativo | 60 vagas – R$ 2.250,63
  • Agente Comunitário de Saúde | 3 vagas – R$ 3.149,79
  • Auxiliar em Saúde Bucal | 5 vagas – R$ 1.950,76
  • Educador Social Masculino | CR – R$ 2.856,29
  • Motorista II | 10 vagas – R$ 2.677,53
  • Técnico em Enfermagem | 12 vagas – R$ 2.723,25
  • Técnico em Farmácia | 2 vagas – R$ 2.146,03
  • Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 5 vagas – R$ 2.360,50
  • Técnico em Meio Ambiente | 2 vagas – R$ 2.856,29
  • Técnico em Saúde Bucal | CR – R$ 2.146,03

Nível Superior:

  • Bibliotecário | CR – R$ 6.052,48
  • Biólogo | CR – R$ 6.052,48
  • Contador | 1 vaga – R$ 6.052,48
  • Engenheiro de Segurança no Trabalho | CR – R$ 8.386,18
  • Engenheiro Florestal | CR – R$ 8.386,18
  • Fonoaudiólogo | 1 vaga – R$ 4.576,47
  • Médicos Especialistas (Diversas áreas) | R$ 13.201,61
  • Professor | CR – R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05
  • Professor de Educação Infantil | CR – R$ 4.037,86
  • Terapeuta Ocupacional | 1 vaga – R$ 4.576,47
  • Tradutor e Intérprete de Libras | CR – R$ 4.576,47

Para mais informações, consulte o Edital de Abertura e seus Anexos no site oficial da Prefeitura: https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos

Informações: Secom

Assuntos