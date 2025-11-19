Cascavel e Paraná - Candidatos ao concurso público nº 277/2025 da Prefeitura de Cascavel, o prazo para inscrição termina na próxima terça-feira (25). São mais de 100 vagas em 31 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de cadastro reserva. Os aprovados atuarão no serviço público do município.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas são: R$ 60 (nível fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior). O prazo final para inscrição é até o dia 25 de novembro.
A data e o local da prova objetiva ainda serão divulgados.
Vagas e salários por nível de escolaridade:
Nível Fundamental:
- Carpinteiro | CR – R$ 1.902,87
- Marceneiro | 1 vaga – R$ 2.097,92
- Operador de Máquinas Leves | CR – R$ 2.428,61
- Operador de Máquinas Pesadas | CR – R$ 3.254,56
- Pedreiro | CR – R$ 2.677,53
Nível Médio/Técnico:
- Agente Administrativo | 60 vagas – R$ 2.250,63
- Agente Comunitário de Saúde | 3 vagas – R$ 3.149,79
- Auxiliar em Saúde Bucal | 5 vagas – R$ 1.950,76
- Educador Social Masculino | CR – R$ 2.856,29
- Motorista II | 10 vagas – R$ 2.677,53
- Técnico em Enfermagem | 12 vagas – R$ 2.723,25
- Técnico em Farmácia | 2 vagas – R$ 2.146,03
- Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 5 vagas – R$ 2.360,50
- Técnico em Meio Ambiente | 2 vagas – R$ 2.856,29
- Técnico em Saúde Bucal | CR – R$ 2.146,03
Nível Superior:
- Bibliotecário | CR – R$ 6.052,48
- Biólogo | CR – R$ 6.052,48
- Contador | 1 vaga – R$ 6.052,48
- Engenheiro de Segurança no Trabalho | CR – R$ 8.386,18
- Engenheiro Florestal | CR – R$ 8.386,18
- Fonoaudiólogo | 1 vaga – R$ 4.576,47
- Médicos Especialistas (Diversas áreas) | R$ 13.201,61
- Professor | CR – R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05
- Professor de Educação Infantil | CR – R$ 4.037,86
- Terapeuta Ocupacional | 1 vaga – R$ 4.576,47
- Tradutor e Intérprete de Libras | CR – R$ 4.576,47
Para mais informações, consulte o Edital de Abertura e seus Anexos no site oficial da Prefeitura: https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos
Informações: Secom