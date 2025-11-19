Cascavel e Paraná - Candidatos ao concurso público nº 277/2025 da Prefeitura de Cascavel, o prazo para inscrição termina na próxima terça-feira (25). São mais de 100 vagas em 31 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de cadastro reserva. Os aprovados atuarão no serviço público do município.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas são: R$ 60 (nível fundamental), R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior). O prazo final para inscrição é até o dia 25 de novembro.

A data e o local da prova objetiva ainda serão divulgados.

Vagas e salários por nível de escolaridade:

Nível Fundamental: