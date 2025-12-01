Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), inicia nesta semana o atendimento ao último grupo de aposentados e pensionistas que precisam realizar o recadastramento obrigatório exigido pelo governo federal.
O processo de atualização cadastral, que começou em 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal, segue conforme a ordem alfabética. Agora, os beneficiários com nomes iniciados de N a Z têm até 31 de dezembro para realizar o recadastramento.
A atualização é obrigatória e, caso não seja realizada dentro do prazo, o benefício pode ser suspenso, conforme a Lei Federal nº 10.887/2004 e as diretrizes do Manual do Pró-Gestão. A meta é concluir todos os atendimentos ainda este ano, embora o benefício não seja bloqueado em 2025.
Cronograma de atendimento:
- A a I: 1º a 31 de outubro de 2025 (ainda pode ser feito após o prazo)
- J a M: 1º a 30 de novembro de 2025 (ainda pode ser feito após o prazo)
- N a Z: 1º a 31 de dezembro de 2025
Documentos exigidos:
Para aposentados:
- Certidão de nascimento ou casamento
- CPF
- RG
- Termo de curatela (se houver)
- Comprovante de residência atualizado (até 90 dias) em nome do servidor ou declaração do proprietário/locatário com comprovante correspondente
Para pensionistas:
- Certidão de nascimento ou casamento
- CPF
- RG
- Comprovante de residência atualizado (até 90 dias) ou declaração do proprietário/locatário
- Termo de guarda/tutela/curatela (quando aplicável)
- Ato de emancipação (quando aplicável)
Beneficiários no exterior, detidos ou acamados devem seguir as orientações da Portaria nº 31/2025. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o IPMC pelo telefone (45) 3220-1600.
