Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), inicia nesta semana o atendimento ao último grupo de aposentados e pensionistas que precisam realizar o recadastramento obrigatório exigido pelo governo federal.

O processo de atualização cadastral, que começou em 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal, segue conforme a ordem alfabética. Agora, os beneficiários com nomes iniciados de N a Z têm até 31 de dezembro para realizar o recadastramento.

A atualização é obrigatória e, caso não seja realizada dentro do prazo, o benefício pode ser suspenso, conforme a Lei Federal nº 10.887/2004 e as diretrizes do Manual do Pró-Gestão. A meta é concluir todos os atendimentos ainda este ano, embora o benefício não seja bloqueado em 2025.

Cronograma de atendimento:

A a I: 1º a 31 de outubro de 2025 (ainda pode ser feito após o prazo)

J a M: 1º a 30 de novembro de 2025 (ainda pode ser feito após o prazo)

N a Z: 1º a 31 de dezembro de 2025

Documentos exigidos: