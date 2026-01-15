Paraná - O prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta quinta-feira (15) para veículos com final de placa 9 e 0. Essa é a última chance para pagar o imposto em cota única com 6% de desconto ou para optar pelo parcelamento em até cinco vezes sem juros.

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual destacam que o calendário do IPVA é definido de acordo com o final da placa do veículo. O não pagamento dentro do prazo resulta na perda do desconto e na aplicação de encargos previstos em lei.

O grande destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor do imposto. Em média, os motoristas do Paraná pagarão 45,7% a menos, com a alíquota fixada em 1,9%. Com isso, o estado se torna um dos que possuem os IPVAs mais baixos do Brasil.

ATRASO

Em caso de atraso, a multa será de 0,33% ao dia, mais juros de mora de acordo com a taxa Selic. Após 30 dias, a multa será de 20% sobre o valor do imposto.

COMO PAGAR

As guias de pagamento não são mais enviadas pelos correios. Para acessar, os proprietários devem entrar no Portal do IPVA ou no Portal de Pagamento de Tributos. Também é possível usar o aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.

Assim como em 2025, será possível pagar o IPVA 2026 via PIX, utilizando o QR Code presente na guia. O pagamento pode ser feito em mais de 800 instituições financeiras, tanto fisicamente quanto nos canais digitais, sem restrição a parceiros do Estado.

ISENÇÕES

Motocicletas de até 170 cilindradas continuam isentas do imposto, conforme a política de 2025. Já ônibus, caminhões, veículos de aluguel e veículos movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita apenas em oficinas credenciadas pelo Inmetro. A lista dessas oficinas está disponível no site da Compagas.

SITES FALSOS

A Secretaria da Fazenda alerta sobre sites fraudulentos relacionados ao pagamento do IPVA. Sempre gere a guia de pagamento nos sites oficiais, que terminam com “.pr.gov.br”, ou use o app da Receita Estadual.

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

1 e 2 – 09/01/2026 (vencido)