Cascavel e Paraná - Atenção, padrinhos da campanha “Adote uma Cartinha”: termina hoje (8) o prazo para entrega dos presentes. Não esqueça do mimo que você escolheu para transformar o Natal de uma criança.

As 1,5 mil cartinhas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade foram adotadas em tempo recorde, em menos de 15 dias. Os presentes podem ser entregues nos locais de retirada das cartinhas ou diretamente na sede da Seaso, na Rua Pernambuco, nº 1900, atrás da Prefeitura, até as 17h.

Entrega de presentes e Ações da Campanha

Na Seaso, a sala de doações já está cheia de pacotes coloridos. “É emocionante ver a comunidade abraçando essa ação com tanto carinho. Cada presente que chega mostra como Cascavel é solidária”, destaca a secretária de Assistência Social, Rose Vascelai.