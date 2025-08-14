Tupãssi celebra 42 anos de emancipação política com uma programação especial

Tupãssi - O município completará 42 anos de emancipação política e administrativa, no dia 08 de outubro, e por ser uma cidade com grande movimentação agrícola, a organização optou em realizar as festividades no mês anterior, já que na data de aniversário, boa parte da comunidade estará em período de plantio.

As comemorações começam no dia 05 de setembro, na sexta-feira, com um show imperdível de Cácio e Marcos na praça central e no sábado, dia 06 de setembro, quem sobe ao palco é a talentosa Bruna Viola, também na praça central de Tupãssi. Ambos os shows, iniciam às 22h e são gratuitos, abertos ao público, proporcionando uma noite de muita música e alegria para todos.

No domingo, dia 17 de setembro, acontece a 17ª edição da Festa da Paleta ao Fogo de Chão, uma tradição do município, que recebe mais de 2 mil pessoas todos os anos. O evento inclui um almoço festivo com churrasco de paleta ao fogo de chão, além de um show baile com a banda Raios, garantindo diversão para toda a família.

O prefeito Cal Mariussi destaca a importância dessas celebrações para fortalecer o sentimento de união e orgulho da nossa cidade e convida toda a população a participar ativamente, aproveitando os shows e a festa, que são momentos especiais de celebração da história e cultura de Tupãssi.

Para quem deseja garantir seu almoço na festa, estão disponíveis kits para 25 pessoas ao valor de R$ 1500. O kit inclui o delicioso churrasco de paleta ao fogo de chão, 25 pratos personalizados, talheres e uma mesa reservada. Também há a opção de ingresso individual, no valor de R$60 por pessoa, que dá direito a um prato personalizado, talheres e acesso ao buffet, sem reserva de mesa.