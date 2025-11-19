Cascavel - A Prefeitura de Cascavel assumiu o compromisso com a população de realizar a tão aguardada obra da trincheira do Cascavel Velho, uma reivindicação de décadas que a cada dia se aproxima mais de ser definitivamente resolvida e se tornar realidade.
Após articulação do prefeito Renato Silva, o governo municipal vai assumir a obra e resolver o impasse. O trecho agora está sob responsabilidade da Concessionária EPR, que faria a obra no sexto ano do contrato.
No entanto, devido à urgência dessa infraestrutura tão necessária que pode salvar vidas, o Município fará a obra. Hoje (19), uma comitiva da Prefeitura entregou o projeto já corrigido pelos engenheiros do IPC (Instituto de Planejamento e Gestão) para a avaliação da empresa, que vai garantir o próximo passo. Após, o projeto, já validado pela EPR, será enviado para a autorização da ANTT, ainda na próxima semana, em Brasília.
Os trâmites burocráticos seguem para publicar a licitação assim que tiver a baliza da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Com o recurso na ordem de R$ 20 milhões já garantido pelo Estado, será realizada a construção do viaduto sobre a BR-277.
“É uma obra que temos como prioridade e estamos trabalhando para atender essa demanda da região sul. Hoje demos mais um passo estratégico”, pontua o prefeito Renato Silva.
O viaduto vai ligar as Rua Munique, no bairro Cascavel Velho, à Rua Waldemar Casagrande, na área do Lago Municipal, além de alças de acesso à BR-277. Hoje, o principal acesso é o Trevo da Portal, que não atende totalmente às necessidades do fluxo intenso de veículos da rodovia.
Com o novo viaduto, mais de 65 mil moradores da região Sul, que aguardam há anos pela obra, serão impactados.
O diretor-executivo da EPR, Silvio Caldas, celebra a parceria com o governo municipal para resolver esse gargalo.
“É um projeto extremamente importante. A EPR Iguaçu sabe dessa necessidade, sabe da importância da obra e o que ela vai trazer para o município de Cascavel. Nós somos parceiros”, finaliza.
Fonte: Secom