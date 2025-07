Trincheira do Cascavel Velho: Obra pode sair do papel apenas em 2031

Um sonho antigo dos moradores, reivindicado desde 2010 para a melhoria da mobilidade urbana da região Sul da cidade, a obra da nova trincheira do Cascavel Velho pode demorar um pouco mais para sair do papel. Como a BR-277 passou a ser de responsabilidade da empresa EPR, que é a concessionária que venceu a licitação e que voltou a cobrar o pedágio na rodovia após quatro anos, ela também passa a ser responsável pelas obras no trecho e, neste “combo”, entra a trincheira.

Com o novo viaduto, mais de 65 mil moradores da região Sul, que aguardam há anos pela obra, seriam beneficiados. A EPR, por meio de nota, disse que reconhece a importância da obra para a população e afirma que ela está prevista no contrato de concessão, com entrega programada para o sexto ano, ou seja, apenas em 2031. A empresa também informou que mantém diálogo constante com a comunidade e com as autoridades, destacando a validade do projeto apresentado pelo Município.

Mesmo assim, o projeto ainda precisa passar por algumas adequações e ajustes para atender às exigências da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A notícia não agradou os moradores, que pedem que a concessionária utilize os recursos do Estado para realizar obras na trincheira do Cascavel Velho, que ligaria as ruas Munique e Waldemar Casagrande, na região do lago, já que no meio delas passa a BR-277.

Ligação valiosa

A construção de uma trincheira no local, ou de um viaduto, seria a solução para ligar essas duas regiões da cidade e evitar muitos problemas de trânsito, inclusive graves acidentes que ocorrem neste ponto e, principalmente, no Trevo do Portal, o principal acesso, que não atende totalmente às necessidades do fluxo intenso de veículos da rodovia. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registrados 10 acidentes, com 13 feridos e uma vítima fatal. No mesmo período do ano passado, foram 24 acidentes, com 24 feridos.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, como a EPR assumiu a rodovia, o projeto teve que ser repassado do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que já deu a anuência no projeto. Porém, como a concessão prevê pavimento com durabilidade de 20 anos, parte do projeto teve que ser refeito e repassado à EPR, que vai encaminhá-lo à ANTT.