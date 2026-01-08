Cascavel e Paraná - Boas notícias para Cascavel! A Prefeitura acaba de receber a aprovação da ANTT para finalmente tirar do papel a tão esperada trincheira do Cascavel Velho, um pedido antigo da comunidade da região sul da cidade.

O prefeito Renato Silva explicou que a obra vai trazer mais segurança e mobilidade para a área. “A ANTT deu sinal verde para a passagem inferior e a duplicação da BR-277 no km 580. O Governador Ratinho Júnior já garantiu a verba, e em até 60 dias vamos abrir a licitação para começar a obra que todo mundo espera há anos”, contou.

Antes, o trecho estava sob responsabilidade da Concessionária EPR Iguaçu, que faria a obra só no sexto ano do contrato. Mas, por conta da urgência, o Município vai assumir a construção. A EPR agora só precisa dar a autorização formal para a ANTT.