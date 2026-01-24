Paraná - A desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) avançou mais um passo nesta sexta-feira (23) com o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) no processo que era conduzido no gabinete do conselheiro Durval Amaral.

A decisão do conselheiro acontece após o Governo do Estado apresentar a documentação solicitada pela Corte de Contas e que foi alvo de apresentações ao longo dos últimos meses. Dessa maneira, os estudos e o cronograma do processo serão retomados.

De acordo com o conselheiro, as alegações que levaram à emissão da medida cautelar contra o processo não se sustentam após as explicações da Celepar, que superaram o “juízo sumário inicial”.

“Não vislumbro fragilidades nos motivos exibidos para a privatização que possam servir de deferimento para a tutela de urgência”, afirma Amaral no despacho. “É possível concluir que ações foram efetivamente tomadas para resguardar o estado quando da efetiva privatização”.

O Governo do Estado explicou ao longo do processo que a documentação que embasa o projeto é sólida e que todos os esclarecimentos requeridos pelos técnicos foram apresentados.