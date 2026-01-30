Cascavel e Paraná - Na madrugada desta sexta-feira (30), um lavacar e garagem de veículos na Avenida Rocha Pombo, em Cascavel, foi alvo de um furto. A ação ocorreu por volta das 3h e resultou no desaparecimento de três automóveis. Cinco pessoas participaram do crime, invadindo o estabelecimento, que faz fundos com a residência da proprietária.

O acesso foi feito pelos fundos da garagem. Já no interior do local, os criminosos usaram uma chave de fenda encontrada ali para tentar abrir o cadeado do portão principal, mas sem sucesso. Em seguida, cortaram o fio do sistema de alarme.

Para fugir, utilizaram um dos veículos que estava na garagem, possivelmente uma Ford Ecosport, dando marcha à ré contra o portão até derrubá-lo e abrir passagem.

Detalhes do Furto e Veículos Envolvidos

Foram levados um Palio Weekend e uma Oroch, ambos de clientes, além de uma Ford Ecosport da empresa. O furto aconteceu em duas etapas: primeiro, dois veículos foram retirados e, depois, os criminosos retornaram para buscar o terceiro.