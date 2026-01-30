Cascavel e Paraná - Na madrugada desta sexta-feira (30), um lavacar e garagem de veículos na Avenida Rocha Pombo, em Cascavel, foi alvo de um furto. A ação ocorreu por volta das 3h e resultou no desaparecimento de três automóveis. Cinco pessoas participaram do crime, invadindo o estabelecimento, que faz fundos com a residência da proprietária.
O acesso foi feito pelos fundos da garagem. Já no interior do local, os criminosos usaram uma chave de fenda encontrada ali para tentar abrir o cadeado do portão principal, mas sem sucesso. Em seguida, cortaram o fio do sistema de alarme.
Para fugir, utilizaram um dos veículos que estava na garagem, possivelmente uma Ford Ecosport, dando marcha à ré contra o portão até derrubá-lo e abrir passagem.
Detalhes do Furto e Veículos Envolvidos
Foram levados um Palio Weekend e uma Oroch, ambos de clientes, além de uma Ford Ecosport da empresa. O furto aconteceu em duas etapas: primeiro, dois veículos foram retirados e, depois, os criminosos retornaram para buscar o terceiro.
A Polícia Militar localizou a Oroch na cidade de Matelândia, onde o veículo foi recuperado.
Impacto e Investigações
Além dos automóveis, todas as chaves dos veículos que estavam na garagem também foram furtadas. Com isso, outros 13 carros permanecem no local sem possibilidade de retirada, causando transtornos aos proprietários e à empresa.
