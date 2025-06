Três linhas do transporte público terão alterações neste sábado (14) em Cascavel

Cascavel - Atenção, usuários de transporte coletivo: a Transitar informa que as linhas 14 de Novembro, Sul/Sudoeste via Guarujá e Oeste/Sul via Neva terão alterações no itinerário neste sábado (14), em Cascavel. A medida é em razão do trabalho de manutenção na BR-277, km 592 sobre o Viaduto da Petrocon, que será realizado pela concessionária EPR Iguaçu, e exigirá interdições na região.

O bloqueio de acessos importantes a diversos bairros vai impactar diretamente nas três linhas, no período das 8h às 18h. Confira:

Linha 225 – 14 de Novembro

SENTIDO BAIRRO X TERMINAL: Av. das Torres, Rua Lucídio Angelo Nazari, Rua Aparecida dos Portos, Rua da Amizade, Rua Prof. Orozendo Cordeiro de Jesus, Rua Gen. Emilio Lúcio Esteves, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Av. Dr. Ezuel Portes, (trincheira), Av. Aracy Tanaka Biazetto, Rua Mylla, Av. Tancredo Neves, Rua São Paulo, Terminal Oeste.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua Souza Naves, Rua Epitácio Pessoa, Rua Pio XII, Rua Hyeda Baggio Mayer, Rua Manoel Ribas, Parte da Rua São Paulo.

SENTIDO TERMINAL X BAIRRO: Terminal Oeste, Rua São Paulo, Rua Juscelino Kubitschek, Av. Brasil, Rua Rio Grande do Sul, Rua Pio XII, Rua Carlos Piorezan, Rua Santa Clara, Av. Aracy Tanaca Biazetto, (retorno trincheira), Av. Dr. Ezuel Portes, Rua da União, Rua Gen. Emílio Lúcio Esteves, Rua Souza Naves Sul, Rua Algusto Dudezak, Rua Estrada da Pedreira, Rua Bonfílio Miolla, Rua Souza Naves Sul, Rua Romário Correia De Oliveira, Av. das Torres.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua Epitácio Pessoa e Rua Souza Naves.

Link do mapa de desvio da linha: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18XmoXRFAJTtENrHKEZ03sYicx_qgzz4&usp=sharing

Linha 267 – Sul/Sudoeste via Guarujá

SENTIDO SUL X SUDOESTE: Terminal Sul, Rubens Lopes, Rua Universitária, Rua Rio da Paz, Av. Carlos Gomes, Rua Emílio Baltitz, Rua Alexandre de Gusmão, Rua Delfino dias do Prado, Av. Carlos Gomes, Av. Aracy Tanaka Biazetto, (Retorno Trincheira), Av. Dr. Ezuel Portes, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Gen. Emilio Lúcio Esteves, Rua Souza Naves Sul, Rua Romário Correia de Oliveira, Rua das Torres, Rua Aparecida dos Portos, Rua do Trevo, Av. Gralha Azul, Rua das Samambaias, Rua das Orquídeas, Rua das Dálias, Viaduto Tancredo Neves, Rua Tito Muffato, Terminal Sudoeste.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua da Imigração, Rua Aurora, Rua Mauro Tolentino, Rua do Vale, Rua Israel da Vigo Silveira, Rua Cabo Clodoaldo Ursulano, Av. Dr. Ezuel Portes