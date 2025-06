Travessa Jarlindo: Homicídio brutal reacende pedido por mais segurança

Um homicídio brutal no começo da manhã desta sexta-feira (20) reacendeu um problema que havia sido amenizado com a reforma do Centro Cultural da cidade, no complexo da antiga rodoviária de Cascavel. Um homem morreu após ser vítima de agressão por um grupo de pessoas no pátio de um posto de combustíveis que fica na Avenida Carlos Gomes no cruzamento da Travessa Jarlindo João Grando.

Segundo o que testemunhas repassaram à Polícia Militar que fez os primeiros atendimentos, o homem começou a ser agredido logo após um desentendimento, quando foi atingido com chutes, socos, pedradas e até um vaso de plantas, que ficou quebrado ao lado do corpo. Imagens de câmeras de segurança do posto mostraram toda a agressão que durou alguns minutos até que a vítima viesse a óbito.

O médico e socorristas do Siate chegaram a ser acionados, mas quando chegaram apenas constataram a morte do homem que é morador de rua e que foi agredido por outros moradores. Já nas primeiras horas da manhã, a equipe da Delegacia de Homicídios de Cascavel, após diligências investigativas, localizou e realizou a prisão de três suspeitos, sendo um homem e duas mulheres.

Durante a abordagem, os conduzidos alegaram que a vítima supostamente teria tentado abusar de uma das mulheres envolvidas no crime, o que teria motivado a agressão. Os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais e lavrado o auto de prisão em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado, e os detidos permanecem à disposição da Justiça.

Insegurança

O fato tão brutal acabou mexendo com os moradores próximos que há anos pedem ações mais efetivas quanto à segurança do local. Uma moradora que não quis se identificar, mas que conversou com a reportagem do O Paraná, relatou que a maioria das noites ela houve pessoas gritando e quando isso acontece, ela também dá alguns gritos na janela para eles pararem, já que atrapalha o descanso dos moradores. “É o dia inteiro essa confusão, mas de noite é pior e agora no inverno então, eles ficam tudo ali reunidos”, descreveu.

Um morador disse que eles não podem nem andar na rua para ir à farmácia por medo dos moradores de rua e que isso é uma situação diária. “Os moradores, eu tenho certeza que todos aqui ao redor pedem ajuda, porque são muitas situações. A gente pede ajuda para ter mais policiamento, porque tá difícil mesmo. Eles confundem a gente com eles, é perigoso pra gente também, roubam o celular, tá bem difícil”, falou.

Outro morador reclamou que além da sensação de insegurança, medo de sair na rua de noite e até de dia, existem vários outras situações constrangedoras. Os moradores de rua defecam na porta das lojas e dos prédios e muitas vezes usam os bancos que foram colocados após da reforma na Travessa Jarlindo e na mão inglesa, para fazer sexo, sem nenhum pudor por estarem em vias públicas. Segundo ele, várias vezes eles acionaram a Guarda Municipal que fez a abordagem.