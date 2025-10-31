Transporte coletivo terá reforço para o Cemitério Central no Dia de Finados

Cascavel - A Transitar informa que a linha 360, que atende o Cemitério Central, terá reforço com um ônibus extra neste domingo (2), das 8h às 17h, em razão do feriado de Finados.

Para os demais cemitérios, as empresas do transporte coletivo manterão veículos de prontidão nas garagens, enquanto agentes de transporte acompanharão o movimento de passageiros nos terminais.