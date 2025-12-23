Cascavel e Paraná - Desde o início de 2025, o município de Cascavel passou a oferecer tarifa zero no transporte coletivo urbano aos domingos, por meio do programa Domingo Passe Livre. A iniciativa visa ampliar o acesso da população ao transporte público, promovendo mobilidade, inclusão e economia.

A gratuidade também se estende às datas comemorativas. No Natal, celebrado em 25 de dezembro, e no feriado de 1º de janeiro, o transporte coletivo urbano será totalmente gratuito, garantindo mais comodidade e segurança aos usuários que desejam visitar familiares, participar de celebrações ou se deslocar pela cidade.