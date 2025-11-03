Cascavel - A Expovel 2025 promete movimentar Cascavel nos próximos dias e, para garantir segurança e fluidez no trânsito, a Transitar preparou um esquema especial de transporte coletivo e de acesso ao Parque de Exposições Celso Garcia Cid. As medidas valem já a partir desta quinta-feira (6) e seguem até domingo (9), período em que a 44ª edição da feira deve atrair milhares de visitantes à região, especialmente porque a entrada este ano é totalmente gratuita.

De acordo com a autarquia, haverá rotas específicas para veículos particulares e para o transporte coletivo. O acesso ao parque pelo transporte coletivo será feito pela Avenida Tancredo Neves, seguindo pela marginal até a Rua Roberto Paiva. Já os veículos particulares poderão chegar ao local exclusivamente pela Rua Gabilis, seguindo pela Rua Diamante até a Rua Roberto Paiva. O fluxo de saída ocorrerá pelas mesmas vias, em sentido inverso. O acesso à BR-277, no sentido Foz do Iguaçu, permanecerá liberado e poderá ser utilizado normalmente.

Algumas ruas do entorno do parque estarão bloqueadas para garantir a segurança dos pedestres e a organização do tráfego. São elas: Rua Diogo Giovanni Mattei, no trecho compreendido entre a Rua Nossa Senhora da Penha e a Marginal da BR-277, e a Rua João Modesto Braga, a partir da Rua Maria Luiza de Saraiva até a Rua Diogo Giovanni Mattei.

A Rua Roberto Paiva também terá bloqueio a partir da Rua Água Marinha, não sendo possível acessar a marginal por esse ponto.

Além disso, as ruas Ágata e Rubi permanecerão interditadas a partir da Rua Água Marinha até a Marginal da BR-277, enquanto a Rua Topázio estará bloqueada no trecho que vai da Rua Roberto Paiva até a Rua Turmalina.

As rotas especiais, tanto as de chegada e saída como os bloqueios valem para todos os dias do evento, de quinta a domingo.

Reforço no transporte coletivo

Além das alterações no tráfego, o transporte coletivo receberá reforço nos horários de pico, com linhas especiais e orientações específicas sobre o uso da faixa exclusiva da Avenida Tancredo Neves.

De quinta a domingo, além dos horários já tabelados, também haverá um carro extra que fará o trajeto direto entre o Terminal Oeste e a Expovel, sem paradas intermediárias. Esse ônibus começará a circular a partir das 20h, todos os dias do evento, e funcionará conforme a demanda, sendo liberado pelos agentes da Transitar de acordo com o fluxo de passageiros, até o início dos shows.