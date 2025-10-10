Cascavel - A Transitar realizará o 1° Leilão de Veículos Recolhidos e/ou Apreendidos de 2025 no próximo mês. Ao todo, serão 270 itens, sendo 196 veículos – 159 motocicletas e 37 automóveis – e 74 sucatas. Os lances iniciais variam de R$ 100 à R$ 16, 9 mil e podem participar pessoas físicas e jurídicas. A publicação do edital sairá no Diário Oficial deste sábado (11).

Os veículos são oriundos de ações de fiscalização de trânsito. O certame será realizado nos dias 3 e 4 de novembro de forma online por leiloeiro oficial via site www.ricardogomesleiloes.com.br. No entanto, o cadastro, a visualização dos lotes e lances já estarão disponíveis no endereço eletrônico a partir de segunda-feira (13).

Visitação e Informações

Os veículos e sucatas também poderão ser visitados presencialmente pelos possíveis compradores exclusivamente nos dias 30 e 31 de outubro, sempre das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Pátio de Veículos da Transitar, que fica na Rua da Amizade, nº 635, no bairro XIV de Novembro. Para mais informações, os atendimentos são realizados via mensagem de WhatsApp pelo telefone (45) 99156-7844 ou pelo do Leiloeiro: (43 ) 99811-2169.