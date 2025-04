Transitar terá que refazer licitação para ocupar todas as salas da ‘nova’ Rodoviária

Além disso, o agente explicou que os valores são proporcionais ao tamanho das salas e que eles já estudam a partir de agora a elaboração do novo edital para o restante das salas. Os atuais permissionários das salas têm até o dia 30 deste mês para deixar os locais, mas a maior parte deles já fechou as portas e como confirmado pelo agente da Transitar, nenhum participou da nova licitação.

Segundo ele, as salas que foram licitadas já estão praticamente prontas , portanto o ganhador assina o termo de permissão de uso, e a partir do momento que recebem as chaves, já podem entrar e começar a trabalhar. “As empresas terão que aguardar a conclusão da obra para fazer algum pedido de alteração estrutural, que daí vai ser autorizado pela própria Transitar”, relatou.

Conforme Ribeiro, o valor das quatro salas foi praticamente o valor estimado na licitação , que variou entre R$ 1,8 mil a R$ 2,2 mil , mas as outras 16 salas terão que ser novamente licitadas. “Temos que finalizar essa licitação, primeiro com a permissão de uso e a entrega das chaves para as salas e, após a conclusão, iniciar o trabalho da nova licitação, que gera um novo processo”, explicou. O prazo do contrato é para um período de 60 meses.

De acordo com o agente de contratação da Transitar , Pedro Ribeiro, o processo de licitação teve ao todo sete empresas interessadas, mas por fim, apenas quatro saíram vencedoras e o processo teve todas as fases, ou seja, já foi concluído. Das quatro salas, três são da área gastronômica, que vão ser utilizadas para lanchonetes, entrega de alimentos e apenas uma sala foi para comércio geral.

A obra

O Terminal Rodoviário Dra. Helenise Pereira Tolentino que está em obras desde março do ano passado e chegou a cerca de metade da revitalização que vai modificar o antigo prédio, que há anos precisava de uma repaginada. A obra iniciou pela parte superior interna e somente depois da reforma estar pronta na parte interna é que vai para a parte externa. Foi instalada uma escada rolante, na estrutura que recebe mais de dois milhões de passageiros todos os anos.

No início das obras, no ano passado, o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, afirmou que é uma reforma bastante aguardada por toda a comunidade, já que o prédio antigo tinha mais de 30 anos e agora com a proposta é de um novo layout e um dos diferenciais é a escada rolante e ainda três elevadores. Terá ainda um novo formato de estacionamento.

Ao todo, serão reformados os 16 mil metros quadrados de edificação, com prazo de término para setembro deste ano e que durante as obras é importante a colaboração dos passageiros, das empresas e de comunidade, já que o espaço continua em funcionamento. Depois de terminada, os estabelecimentos que estão no térreo sobem para o pavimento superior.

R$ 19,4 milhões

Quem está executando a reforma é a Construtora Longo, vencedora da licitação, que ocorreu em janeiro do ano passado. Ao todo, serão investidos R$ 19,4 milhões, valor que foi repassado pela Secretaria Estadual das Cidades por meio de transferência voluntária, quando não há necessidade do Município ter que devolver o valor ao tesouro do estado. Pelo projeto, a rodoviária irá manter o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada, inclusive o telhado que será substituído.

A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima das lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços. A atual estrutura tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses. O espaço vai ganhar sala de embarque e uma ampla praça de alimentação, para que possa a voltar a ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali.