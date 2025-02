Transitar realizará vistoria anual em táxis que operam em Cascavel

SUSTENTABILIDADE Investimento da Itaipu leva transição energética para pequenos municípios

Cascavel - A Itaipu Binacional entregou na quinta-feira (20), em São Jorge do Patrocínio (PR), 13 veículos elétricos para o Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência (Coripa). Também foram entregues 7,5 km de pavimentação de estradas rurais. No total, foi um investimento de R$ 6 milhões. As entregas […]