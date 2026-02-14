Cascavel e Paraná - A Transitar realiza, a partir deste sábado até a próxima semana, diversas alterações no trânsito tanto na região central da cidade como no Bairro Maria Luiza, atendendo a reivindicação dos moradores destas localidades. A primeira mudança ocorre neste sábado (14), na Rua Alexandre de Gusmão, no trecho entre a Praça e a Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, que terá uma mudança na sinalização em razão da implantação de novo formato de estacionamento.

Atualmente, a via conta com estacionamento apenas do lado direito e três faixas de rolamento. Com a alteração, o estacionamento será permitido nos dois lados da via e o trecho passará a ter duas faixas de circulação. O pedido foi feito há mais de um ano pelos moradores, quando a via passou a ser mão única, após a obra de remodelação e de revitalização da Avenida Carlos Gomes.

Uma análise técnica foi feita pela equipe de engenharia da Transitar unido com os dados do equipamento de fiscalização eletrônica instalado no local apontam que a faixa da esquerda apresenta baixo fluxo e com maior velocidade, o que permite a readequação sem prejuízo à fluidez do trânsito e melhorar a segurança viária. A orientação é que motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegar pela região até que a nova sinalização esteja plenamente assimilada.

Binário

Outra mudança será realizada no binário da Rua Dom Pedro II X Rua Engenheiro Rebouças que voltará a ter sentido duplo de circulação, na região central de Cascavel. A medida foi solicitada por moradores e também pelo 6º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede nas proximidades e apontou a necessidade de melhorar a mobilidade para as viaturas. Segundo a Transitar, a decisão foi tomada após análise técnica da autarquia, que avaliou o fluxo de veículos, a dinâmica da região e os impactos operacionais para o tráfego.

Com o retorno ao sentido duplo às duas vias deixarão de operar em mão única no trecho entre a Rua da Bandeira e a Rua Londrina. A mudança será implantada na próxima terça-feira (17), a partir das 8h no feriado de Carnaval. Equipes da Transitar estarão no local para realizar a adequação da sinalização e a inversão de sentido, enquanto agentes de trânsito vão orientar motoristas e pedestres durante o período de adaptação e é importante que condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região nos primeiros dias após a alteração. Em caso de chuva, a mudança poderá ser transferida para outra data.