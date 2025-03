Transitar lança campanha contra a importunação sexual às mulheres no transporte coletivo

Cascavel - Em alusão ao mês da mulher, a Transitar iniciou a campanha “O transporte é público, o corpo não”, que prevê a conscientização e combate à importunação sexual no transporte coletivo e nos terminais, com foco na segurança das mulheres. A ação surgiu a partir de denúncias recebidas nos canais de comunicação do município, relatando casos de assédio nos espaços.

Campanha

“A campanha nasceu porque recebemos denúncias de que mulheres estavam sendo importunadas no transporte coletivo. Aquele negócio de passar a mão, de apertar, se encostar, isso não está sendo legal. Nós nos reunimos com o Conselho da Mulher para lançar essa iniciativa”, explica a coordenadora de Educação no Trânsito, Luciane de Moura.

A campanha incentiva as vítimas a denunciarem casos de assédio imediatamente. “A orientação é que, se algo acontecer, a mulher deve gritar, chamar atenção. O motorista está pronto para agir, acionar a Guarda Municipal e a polícia, garantindo que providências sejam tomadas”. reforça.

Nesta quarta-feira (5), a ação ocorreu no Terminal Oeste, onde foram distribuídos panfletos informativos com orientações e contatos para denúncia. Além da entrega do material, as equipes conversaram com as passageiras para reforçar a importância de denunciar qualquer tipo de importunação. A iniciativa continuará ao longo do mês de março nos demais terminais da cidade e em outras secretarias, garantindo que a informação alcance o maior número de pessoas possível.