Transitar informa alterações em três linhas do transporte coletivo para esta sexta-feira (29)

Cascavel - Devido ao avanço da obra da Nova Ponte XIV de Novembro, que já está 90% executada, haverá interdição de trânsito na região dos trabalhos nesta sexta-feira (29), por conta dos serviços de pavimentação, que já estão na reta final.

Com as alterações, o transporte coletivo também será impactado. Três linhas farão rotas alternativas das 9h às 14h. São elas: 225 – XIV de Novembro, 267 – Sul/Sudoeste/Via Guarujá e 295-Neva que terão desvios em suas rotas. Os detalhes estão abaixo:

Linha 225 – 14 de Novembro

TERM. OESTE BAIRRO 08:40 09:10 09:08 09:38 09:35 10:05 10:03 10:33 10:30 11:00 10:58 11:28 11:25 11:55 11:53 12:23 12:20 12:50 12:48 13:18 13:15 13:45 13:43

SENTIDO BAIRRO X TERMINAL: Av. das Torres, Rua Lucídio Angelo Nazari, Rua Aparecida dos Portos, Rua da Amizade, Rua Prof. Orozendo Cordeiro de Jesus, Rua Gen. Emilio Lúcio Esteves, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Av. Dr. Ezuel Portes, (trincheira), Av. Aracy Tanaka Biazetto, Rua Mylla, Av. Tancredo Neves, Rua São Paulo, Terminal Oeste.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua Souza Naves, Rua Epitácio Pessoa, Rua Pio XII, Rua Hyeda Baggio Mayer, Rua Manoel Ribas, Parte da Rua São Paulo.



SENTIDO TERMINAL X BAIRRO: Terminal Oeste, Rua São Paulo, Rua Juscelino Kubitschek, Av. Brasil, Rua Rio Grande do Sul, Rua Pio XII, Rua Carlos Piorezan, Rua Santa Clara, Av. Aracy Tanaca Biazetto, (retorno trincheira), Av. Dr. Ezuel Portes, Rua da União, Rua Gen. Emílio Lúcio Esteves, Rua Souza Naves Sul, Rua Algusto Dudezak, Rua Estrada da Pedreira, Rua Bonfílio Miolla, Rua Souza Naves Sul, Rua Romário Correia De Oliveira, Av. das Torres.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua Epitácio Pessoa, Rua Souza Naves.

Link do mapa de desvio da linha:

Linha 267 – Sul/Sudoeste via Guarujá

SUL SUDOESTE 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30

SENTIDO SUL X SUDOESTE: Terminal Sul, Rubens Lopes, Rua Universitária, Rua Rio da Paz, Av. Carlos Gomes, Rua Emílio Baltitz, Rua Alexandre de Gusmão, Rua Delfino dias do Prado, Av. Carlos Gomes, Av. Aracy Tanaka Biazetto, (Retorno Trincheira), Av. Dr. Ezuel Portes, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Gen. Emilio Lúcio Esteves, Rua Souza Naves Sul, Rua Romário Correia de Oliveira, Rua das Torres, Rua Aparecida dos Portos, Rua do Trevo, Av. Gralha Azul, Rua das Samambaias, Rua das Orquídeas, Rua das Dálias, Viaduto Tancredo Neves, Rua Tito Muffato, Terminal Sudoeste.

DEIXARÁ DE PASSAR: Rua da Imigração, Rua Aurora, Rua Mauro Tolentino, Rua do Vale, Rua Israel da Vigo Silveira, Rua Cabo Clodoaldo Ursulano, Av. Dr. Ezuel Portes

SENTIDO SUDOESTE X SUL: Terminal Sudoeste, Rua Guairacás, Av. Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Rua das Dálias, Rua das Violetas, Rua Flor da Serra, Rua das Orquídeas, Rua das Samambaias, Av. Gralha Azul, Rua do Trevo, Rua Aparecida dos Portos, Rua da Amizade, Rua Prof. Orozendo Cordeiro de Jesus, Rua Gen. Emilio Lúcio Esteves, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Av. Br. Ezuel Portes, Br – 277, Av. Carlos Gomes, Rua Rio da Paz, Terminal Sul.

DEIXARÁ DE PASSAR: Av. Ezuel Portes, Rua Cabo Clodoaldo Ursulano, Rua Israel da Vigo Silveira, Rua do Vale, Rua Mauro Tolentino, rua Aurora, Rua da Imigração.

