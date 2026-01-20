Transitar faz força-tarefa para limpeza de estações do transporte coletivo

Cascavel - Com objetivo de garantir um ambiente melhor para os usuários do transporte coletivo, a Transitar iniciou nesta semana a lavagem e higienização dos estações de ônibus das principais vias do município, garantindo mais limpeza e preservação dos espaços públicos.

O trabalho feito pela equipe de manutenção da autarquia remove sujeiras, resíduos e pichações, contribuindo para um ambiente mais organizado, seguro e agradável. Nesta semana, as estações da Avenida Tancredo Neves recebem o trabalho. Para a próxima semana, a limpeza será concentrada na Avenida Brasil. Em fevereiro, os serviços serão nos na Avenida Barão do Rio Branco. A previsão é que até fim de fevereiro a força-tarefa esteja concluída.

O trabalho, no entanto, segue como parte do cronograma periódico de manutenção urbana e ocorre em diferentes regiões da cidade.