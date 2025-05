Transitar fará licitação para ocupar guichês das empresas de passagens

Cascavel - A Transitar anunciou a abertura de licitação para ocupar os novos guichês das empresas que vendem as passagens de ônibus tanto intermunicipal quanto interestadual. Atualmente os guichês das empresas ficam na parte inferior, mas com as obras da revitalização as salas ficarão na parte da superior, salas que já estão reformadas e prontas para serem liberadas aos vencedores da licitação. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município.

Licitação

De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, a licitação está marcada para o dia 2 de junho, às 10h, no valor de R$ 7 milhões e, ao todo, serão disponibilizadas 40 salas para a disputa das atuais 16 empresas, abrindo ainda a possibilidade de novas empresas participarem. “As empresas poderão ter acesso a mais de uma sala e escolher quais as melhores para atender ao seu público”, explicou.

Leite disse ainda que depois de realizada a licitação, as empresas fazem a assinatura dos contratos e em até 30 dias podem ocupar as salas, iniciando as novas instalações. A concessão será destinada à empresa que apresentar o maior lance no processo licitatório e todo o processo será realizado de forma online. As empresas interessadas já podem acessar o portal do município para consultar o edital e todos os detalhes da concorrência, sendo que o prazo contratual será de dez anos.

Sobre a realização de uma nova licitação para as salas comerciais, ela disse que ainda está sendo elaborado o que deve ocorrer nos próximos meses. “As quatro empresas que venceram já assinaram contrato e podem começar a se instalar porque as salas já estão liberadas”, disse. Dos 20 espaços comerciais apenas quatro deles tiveram vencedores, sendo que nenhum é de atual permissionário, todos de empresas novas, tanto de Cascavel como de outros estados, como Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Das quatro salas, três salas são da área gastronômica, que vão ser utilizadas para lanchonetes, entrega de alimentos e apenas uma sala foi para comércio geral. O valor mensal das quatro salas foi praticamente o valor estimado na licitação, que variou entre R$ 1,8 mil a R$ 2,2 mil, mas as outras 16 salas terão que ser novamente licitadas, processo que ainda não tem prazo para ser feito.