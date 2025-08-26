Transitar estuda novos dispositivos para reduzir acidentes e velocidade

Cascavel - Com mais de 9,5 mil multas apenas no mês de julho flagrado pelos 52 radares eletrônicos espalhados por todos os cantos da cidade, a Transitar estuda novas mudanças para a mobilidade urbana da cidade, entre elas, a proibição de ultrapassagem dentro do perímetro urbano e a instalação de uma sinalização mais luminosa, que venha a chamar a atenção dos motoristas que andam bem desatentos no trânsito.

A informação foi repassada pela educadora de trânsito da Transitar e presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito no Município de Cascavel), Luciane de Moura. Segundo ela, a ideia é ampliar as vias que tenham estreitamento de faixa também, assim como funcionou na Avenida das Pombas na Região Norte da cidade.

“Acreditamos que as mudanças, assim como esta nova sinalização educativa, venham a somar com o nosso trabalho”, disse Moura. Os estudos estão sendo realizados pelos setores de educação, engenharia e fiscalização da Transitar que analisam os dados, sinistros e as suas causas. Exemplo disso foi a instalação de semáforos na Rua Alexandre de Gusmão, após análise dos profissionais.

“Nosso trabalho é sempre melhorar a mobilidade e reduzir os acidentes”, disse ela. Há poucos dias mais um radar começou a funcionar na Indira Gandhi, Região Oeste da cidade. Ele havia sido retirado devido às obras na via, mas com o término o radar que já operava na via, mas havia sido remanejado temporariamente durante os serviços e voltou a operar com velocidade máxima de até 40 km/h.

Além disso, novos semáforos foram instalados e devem iniciar a operação nesta semana, assim que terminar a instalação, primeiro em alerta e depois de forma total. O primeiro deles fica no cruzamento da Avenida das Pombas com a Rua Expresso Norte, no Bairro Floresta. Também serão instalados mais dois semáforos – ambos na região central – nos cruzamentos da Rua Vitória com a Rua Souza Naves e na Rua Cuiabá com a Rua Souza Naves e as mudanças foram baseadas em estudos técnicos.

Velocidade

Segundo dados da Transitar, somente no mês de julho foram flagrados 6.016 multas aplicadas por excesso de velocidade, outras 1.550 foram por avanço de sinal vermelho. Além disso, 995 motoristas foram flagrados transitando na via exclusiva do transporte público e 942 convertendo à esquerda irregularmente. No mês todo, foram contabilizadas 9.557 multas que somadas ao primeiro semestre do ano totalizam 64.347 infrações de trânsito pelos olheiros das vias da cidade.

Para Moura a velocidade é a principal causa de morte dentro do perímetro urbano e que devido a isso, que fica comprovado com os dados dos radares, o setor de fiscalização vem intensificando as ações e as sinalizações.