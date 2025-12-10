Cascavel e Paraná - A Transitar divulgou nesta semana no Diário Oficial do Município a primeira lista que contêm 805 motoristas que estão com multas pendentes desde 2021 e que passam a integrar a listagem de Dívida Ativa do Município. Todas as multas de trânsito são de competência do Município de Cascavel classificadas como “obrigatórias” e que podem ser ainda protestadas em cartório. O anúncio da ação tinha sido feito ainda no mês de outubro, quando a autarquia de trânsito disse que a listagem passaria a ser gerada a partir do dia 1º de novembro deste ano.

De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, as multas serão incluídas na Dívida Ativa de forma gradual, ou seja, não serão protestadas todas de uma vez, sendo que eles iniciaram pelas infrações de 2021, e a cada mês serão adicionadas cerca de mil infrações. “Adotamos esse planejamento para garantir organização e previsibilidade no processo de cobrança, assim como a gente já havia anunciado de que seria feito”, explicou.

Ela disse que os dados do sistema Celepar, apontam que as multas acumuladas desde 2021 que poderão ser incluídas na Dívida Ativa somam 111.240 autos, sendo: 7.850 em 2021, 17.888 em 2022, 31.649 em 2023 e 53.853 em 2024. Os números referentes a 2025 só serão contabilizados após o encerramento dos prazos para recursos dos infratores. Estas primeiras multas são referentes apenas a fevereiro e a março de 2021.

Consulta

Para facilitar a regularização, os proprietários podem consultar seus débitos e verificar a possibilidade de parcelamento diretamente no site do Detran-PR, utilizando o número do Renavam do veículo. Lembrando que infrações não quitadas tornam o veículo irregular para circulação, mantendo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) bloqueado. Em caso de fiscalização, o veículo poderá ser autuado ou recolhido, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo ela, os motoristas que não regularizarem suas pendências terão custos adicionais, restrições à circulação do veículo e impactos no CPF ou CNPJ. “A gente pretende aos poucos ir trazendo esses devedores, inscrevendo em Dívida Ativa e iniciando o processo de cobrança desses valores que estão pendentes há bastante tempo. Um processo que agora ele nos permite então levar esses débitos a novas fases de cobrança, inclusive judicial”, falou ela.