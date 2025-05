Transitar dá início à campanha Maio Amarelo com alerta sobre excesso de velocidade

Cascavel - Foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (5) a campanha Maio Amarelo em Cascavel. O evento, realizado na Câmara de Vereadores, reuniu, além de agentes da Transitar, autoridades ligadas ao trânsito, como representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e entidades parceiras.



Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a edição deste ano reforça o compromisso coletivo pela redução da velocidade para a preservação de vidas. Durante o evento, a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, destacou o propósito da mobilização: “O Maio Amarelo nasce da necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância da segurança no trânsito, que não é apenas responsabilidade do motorista, mas de todos que estão inseridos: o motociclista, o ciclista, o pedestre, todos”.

Maio Amarelo



A programação do Maio Amarelo se estende por todo o mês com atividades educativas em escolas, vias públicas, empresas e instituições de diferentes segmentos. A coordenadora do setor de Educação do Trânsito da Transitar, Luciane de Moura, lembrou que, embora o mês de maio seja o foco da campanha, as ações são contínuas ao longo do ano: “Amanhã já temos ação na via pública, e durante todo o mês seguiremos com as atividades. Mas é importante dizer que nosso trabalho não se resume ao Maio Amarelo. Atuamos o ano inteiro com ações educativas. As pessoas tendem a achar que a segurança no trânsito se limita a esse período, mas o cuidado precisa ser permanente”.