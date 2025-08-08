Transitar convoca 30 candidatos aprovados em concurso para cargo de Agente de Mobilidade

Cascavel - A Transitar está convocando 30 candidatos ao cargo de Agente de Mobilidade aprovados no Concurso nº 002/2023. A convocação é para o efetivo operacional nas áreas de fiscalização do Aeroporto, da Rodoviária, do Transporte Coletivo e da Fiscalização de Trânsito no Município de Cascavel.

Os convocados deverão cumprir todas as etapas do concurso, como realização de exame admissional e avaliação psicológica, que serão realizados já a partir da próxima segunda-feira (11) até o dia 29 de agosto, conforme horários, locais e dias dos agendamentos individuais.

Após todos os prazos para recurso, e estando aptos, os candidatos deverão cumprir a etapa da comprovação dos requisitos para assumir o cargo público e para a entrega da documentação, de 26 de setembro a 30 de setembro, no Setor de Gestão de Pessoas da Transitar – Rua Erechim,1436 – Centro.

A etapa final será o Curso de Formação de Agente de Mobilidade, previsto para a segunda quinzena de outubro, que será divulgado em edital. O curso de Formação possui aproximadamente 300 horas/aula, e será realizado em tempo integral (horário comercial), de segunda a sábado, podendo haver aulas nos fins de semana e feriados, inclusive em alguns períodos noturnos, devendo haver dedicação integral do aluno no curso.