Transitar anuncia mudanças no trânsito nos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo

Cascavel - A construção da nova ponte sobre o Rio Quati, na entrada do Bairro XIV de Novembro, está próxima de ser concluída e será entregue no próximo dia 20 de setembro à comunidade.

Diante da grande intervenção e o alargamento da Rua Souza Naves Sul, a Transitar anuncia mudanças importantes no trânsito dos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo, principalmente na região do Viaduto da Petrocon.

Já nesta quinta-feira (11), a equipe de sinalização de trânsito já está fazendo três inversões de paradas obrigatórias que passam a valer hoje mesmo. Os cruzamentos são:

Rua General Osório x Rua Epitácio Pessoa – Pq. São Paulo

Rua General Osório x Rua Pres. Castelo Branco – Pq. São Paulo

Rua Souza Naves Sul x Rua Amizade – XIV de Novembro

Além disso, serão proibidas conversões à esquerda tanto de quem está nas marginais da BR-277, como embaixo do viaduto. Desta forma, para fazer os retornos, os condutores terão que fazer os loopings de quadra, tanto no XIV de Novembro, como do lado do Parque São Paulo.

Para facilitar esses loopings de quadra, o binário da Rua Souza Naves Sul com a Rua Otaviano Siqueira, no bairro XIV de Novembro, que já estava previsto no projeto, será estendido até a Rua Romário Corrêa.