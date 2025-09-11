Transitar anuncia mudanças no trânsito nos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo

Cascavel - A construção da nova ponte sobre o Rio Quati, na entrada do Bairro XIV de Novembro, está próxima de ser concluída e será entregue no próximo dia 20 de setembro à comunidade.
Diante da grande intervenção e o alargamento da Rua Souza Naves Sul, a Transitar anuncia mudanças importantes no trânsito dos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo, principalmente na região do Viaduto da Petrocon.
Já nesta quinta-feira (11), a equipe de sinalização de trânsito já está fazendo três inversões de paradas obrigatórias que passam a valer hoje mesmo. Os cruzamentos são:
- Rua General Osório x Rua Epitácio Pessoa – Pq. São Paulo
- Rua General Osório x Rua Pres. Castelo Branco – Pq. São Paulo
- Rua Souza Naves Sul x Rua Amizade – XIV de Novembro
Além disso, serão proibidas conversões à esquerda tanto de quem está nas marginais da BR-277, como embaixo do viaduto. Desta forma, para fazer os retornos, os condutores terão que fazer os loopings de quadra, tanto no XIV de Novembro, como do lado do Parque São Paulo.
Para facilitar esses loopings de quadra, o binário da Rua Souza Naves Sul com a Rua Otaviano Siqueira, no bairro XIV de Novembro, que já estava previsto no projeto, será estendido até a Rua Romário Corrêa.
Do lado do Parque São Paulo as ruas General Osório, João Fernandes dos Santos e Júlio prestes passarão a ter sentido único para facilitar o fluxo, principalmente o de caminhões, no trecho entre a Rua General Osório e a Rua Souza Naves Sul. (Detalhes no mapa)
A Transitar já iniciou a sinalização com a instalação de placas, mas que seguem cobertas até as mudanças começarem a valer oficialmente, o que está previsto para a próxima segunda-feira (15), mas que pode ter alterações conforme o andamento dos trabalhos.
OBRA
A obra vai resolver um gargalo histórico de mobilidade e alagamentos na região sul, beneficiando diariamente mais de 25 mil pessoas entre motoristas, ciclistas e pedestres. Os recursos foram viabilizados por meio do Fonplata.
A nova ponte, tem 22 metros de largura por 16 metros de extensão, conta com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída, além de calçadas acessíveis e sinalização para pedestres. O dimensionamento da estrutura amplia significativamente a vazão do Rio Quati, reduzindo riscos de alagamento em períodos de chuva intensa.
Fonte: Secom